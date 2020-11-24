Правоохранители задержали троих подозреваемых в сбыте поддельных денег. Изъято более 60 000 фальшивых евро

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Сотрудники ПБОПОД и ГИП задержали с поличным троих членов организованной преступной группы за сбыт фальшивых денег.

Правоохранителям под прикрытием удалось приобрести партию фальшивых банкнот номиналом 500 евро на общую сумму в 5 тысяч евро. При второй транзакции были изъяты ещё 116 фальшивых банкнот. Всего было конфисковано 63 тысячи поддельных евро. В результате прошедших обысков также было обнаружено незаконно хранимое оружие и боеприпасы, ценности и финансовые средства сомнительного происхождения.

Обвиняемым, которые ранее привлекались к ответственности за иные правонарушения, грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

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