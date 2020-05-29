Правоохранители задержали рецидивиста, ограбившего женщину посреди улицы (ВИДЕО)

Правоохранители задержали рецидивиста, ограбившего женщину посреди улицы (ВИДЕО)

23-летний уроженец Яловенского района был задержан за совершение уличного ограбления.

Вечером 29 февраля в полицию сектора Ботаника обратилась 27-летняя женщина, которая сообщила, что по пути к дому её ограбили. Пострадавшая уточнила, что к ней подошёл незнакомец и силой отобрал сумку, после чего скрылся. Нанесённый ущерб составил более 21 000 леев.

По факту ограбления было возбуждено уголовное дело. Вскоре подозреваемый был задержан. Полиция установила, что он действовал с двумя сообщниками.

Подозреваемый частично признал свою вину. Ранее его привлекали к ответственности за совершение ряда преступлений, а недавно за ограбление приговорили к 2 годам лишения свободы.

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