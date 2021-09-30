Правоохранители задержали пятерых участников крупной наркогруппировки (ВИДЕО)

Правоохранители задержали пятерых участников крупной наркогруппировки (ВИДЕО)

Сотрудники ПБОПОД при содействии правоохранителей из Черногории провели десять обысков и задержали пять человек по делу об отмывании денег и обороте наркотиков.

У членов ОПГ изъяли документы, мобильные телефоны, телефонные карты, а также 120 банковских карт, использовавшихся в преступной деятельности. Также были изъяты два автомобиля и иные объекты на общую сумму более 24 миллионов леев.

Задержанным – от 20 до 37 лет. Лидера группировки задержали в Черногории.

Согласно Уголовному кодексу РМ, обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 5 до 15 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md