Правоохранители задержали пятерых участников крупной наркогруппировки (ВИДЕО)

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Сотрудники ПБОПОД при содействии правоохранителей из Черногории провели десять обысков и задержали пять человек по делу об отмывании денег и обороте наркотиков.

У членов ОПГ изъяли документы, мобильные телефоны, телефонные карты, а также 120 банковских карт, использовавшихся в преступной деятельности. Также были изъяты два автомобиля и иные объекты на общую сумму более 24 миллионов леев.

Задержанным – от 20 до 37 лет. Лидера группировки задержали в Черногории.

Согласно Уголовному кодексу РМ, обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 5 до 15 лет.

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