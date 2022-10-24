Правоохранители задержали группу торговцев марихуаной

Правоохранители задержали группу торговцев марихуаной

Полицией задержаны четверо мужчин в возрасте от 20 до 34 лет. Подозреваемые выращивали коноплю, после чего продавали по 200-300 леев за грамм.

В ходе обысков было обнаружено и изъято более 3 кг марихуаны, 60 растений конопли, электронные весы и пр. Наркотики сбывали на территории муниципия Кишинёв.

Подозреваемым в незаконном обороте наркотиков в особо крупных размерах грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md