Правоохранители задержали группу торговцев марихуаной

0

Полицией задержаны четверо мужчин в возрасте от 20 до 34 лет. Подозреваемые выращивали коноплю, после чего продавали по 200-300 леев за грамм.

В ходе обысков было обнаружено и изъято более 3 кг марихуаны, 60 растений конопли, электронные весы и пр. Наркотики сбывали на территории муниципия Кишинёв.

Подозреваемым в незаконном обороте наркотиков в особо крупных размерах грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.