Правоохранители задержали группу мошенников, проворачивавших махинации с банковскими картами (ВИДЕО)

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Члены преступной группы проходят по 11 случаям мошенничества.

Подозреваемые – шестеро жителей столицы в возрасте от 24 лет до 71 года. Они связывались с жертвами по телефону и представлялись сотрудниками банка. Злоумышленники говорили, что кто-то попытается снять деньги с банковской карты и предлагали доверчивым гражданам обезопасить счета. Далее они узнавали личные данные и пин-коды, после чего снимали средства. Всего подозреваемым удалось украсть около 500 000 леев.

Двое подозреваемых задержаны и заключены под стражу, а четверо разыскиваются правоохранительными органами. Преступникам грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.

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