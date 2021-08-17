Правоохранители задержали граждан Молдовы, замешанных в организации нелегальной миграции (ВИДЕО)

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Сотрудники Центра по борьбе с торговлей людьми совместно с правоохранительными органами Италии раскрыли международную преступную группу, которая занималась нелегальной миграцией социально уязвимых граждан из Молдовы в Италию. Членами ОПГ были трое граждан Молдовы и один – Румынии.

Злоумышленники размещали на рекламных сайтах объявления о найме граждан для ухода за престарелыми людьми в Италии. Молдаванам обещали 8-часовой график, проживание, работу без трудового договора, беспрепятственный проезд и пр.

На деле же, после того как истекал разрешённый трёхмесячный срок пребывания на территории ЕС, подозреваемые взимали с работников по 100 евро. Кроме того, за 200-300 евро гражданам помогали сделать биометрические паспорта и т.д.

В июле-августе текущего года в домах подозреваемых провели несколько обысков. Полиция Италии задержала двух человек: 40-летнего уроженца Молдовы, который отвечал за транспортировку граждан в Италию, и гражданку Румынии, которая занималась непосредственно трудоустройством. Если их вина будет доказана, им грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

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