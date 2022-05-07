По делу о контрабанде автозапчастей задержаны 5 человек (ФОТО)

По делу о контрабанде автозапчастей задержаны 5 человек (ФОТО)

Сотрудники отдела борьбы с мошенничеством Таможенной службы и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам расследуют случай контрабанды автозапчастей, чёрных и цветных металлов.

В ходе прошедших обысков правоохранители обнаружили драгметаллы из автомобильных катализаторов стоимостью около 1,5 млн леев, различное оборудование, сами катализаторы и пр. В результате были задержаны 5 человек от 32 до 50 лет.

Расследование случившегося продолжается.

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