Правоохранители восстановили картину страшной аварии в Оргееве

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Инцидент произошел прошлой ночью в селе Пьятра. Пьяный водитель въехал в группу людей, которая шла по обочине дороги. В результате удара скончались три человека, в том числе примар населенного пункта, а ее сын, которому вчера исполнилось 14 лет, был госпитализирован в тяжелом состоянии. Виновник ДТП уже задержан.

Как удалось установить правоохранителям, трагедия произошла на центральной улице села. 49-летняя Марианна Цугуй, примар населенного пункта, принимала гостей по случаю 14-летия своего сына. Вместе с мальчиком она вышла проводить родных – 60 летнюю тетю, ее 21-летнюю дочь и двоих детей. В этот момент в них на полной скорости врезался летевший по встречной полосе автомобиль, пишет protv.md.

Известно, что водитель – житель соседнего села. Он возвращался со свадьбы и пошел на обгон другой машины, однако не справился с управлением и влетел в группу людей. Свидетели говорят, что в момент ДТП он едва держался на ногах. Это подтверждает полиция – в выдыхаемом мужчиной воздухе содержалось 1,33 мг/л алкоголя или в 8 раз выше допустимого значения. Теперь ему грозит от 7 до 12 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами.

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