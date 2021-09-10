Правоохранители вернули бендерчанке утерянный кошелёк с крупной суммой денег

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В милицию обратилась 33-летняя жительница Бендер, заявившая о потере кошелька. По словам женщины, последний раз она держала его в руках, когда ехала в такси.

Расплатившись, пассажирка положила кошелёк сверху на сумку и вышла из машины, а спустя какое-то время обнаружила пропажу имущества. Помимо крупной суммы денег (почти $2,5 тыс.), в кошельке находились банковские и дисконтные карты.

При помощи записей с камер видеонаблюдения сотрудники милиции выяснили, что женщина потеряла кошелёк, выходя из такси. Его подобрал другой человек, личность которого вскоре установили. Нашедший вернул кошелёк со всем содержимым, пишет novostipmr.com.

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