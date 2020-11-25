Правоохранители сорвали планы двух водителей, пытавшихся пересечь границу по фальшивым документам

Правоохранители сорвали планы двух водителей, пытавшихся пересечь границу по фальшивым документам

Поддельные доверенность и два полиса автострахования обнаружили на КПП “Тудора” и в Сороках.

В первом случае патруль остановил автомобиль Mercedes E 220. 32-летний водитель предъявил нотариальную доверенность с признаками подделки. Мужчина признался, что оформить документ ему помог родственник.

А в пункте пропуска “Тудора” водитель из Румынии за рулём грузовика VOLVO с прицепом предъявил две “зелёные карты”. Проверка показала, что документы были поддельными.

Оба случая расследуют органы правопорядка.

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