Правоохранители сорвали планы двух водителей, пытавшихся пересечь границу по фальшивым документам

0

Поддельные доверенность и два полиса автострахования обнаружили на КПП “Тудора” и в Сороках.

В первом случае патруль остановил автомобиль Mercedes E 220. 32-летний водитель предъявил нотариальную доверенность с признаками подделки. Мужчина признался, что оформить документ ему помог родственник.

А в пункте пропуска “Тудора” водитель из Румынии за рулём грузовика VOLVO с прицепом предъявил две “зелёные карты”. Проверка показала, что документы были поддельными.

Оба случая расследуют органы правопорядка.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.