Правоохранители разыскивают виновника смертельного ДТП в Бендерах

Правоохранители разыскивают виновника смертельного ДТП в Бендерах

Личность водителя, который на пешеходном переходе сбил женщину и скрылся с места происшествия, была установлена. 

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, за рулём машины находился 25-летний Виктор Ковалёв, проживающий в Бендерах по улице Ленинградской.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемого, просят сообщать по телефонам доверия УВД Бендер: 0 (552) 2-84-17, либо написать: Viber +37377505426, Telegram +37377997253 или позвонить на “102”.

Напомним, что инцидент произошёл 22 июня. В Бендерах на “зебре” сбили пожилую женщину. Водитель скрылся с места ДТП. Пострадавшую в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию.

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