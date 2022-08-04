Правоохранители раскрыли схему провоза мигрантов через молдавскую границу

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам задержала четверых членов преступной группы за организацию нелегальной миграции.

Подозреваемые помогали гражданам Украины незаконно пересечь границу с Молдовой. Также выяснился факт дачи взятки сотруднику Пограничной полиции.

Помимо четверых задержанных, подозреваемыми признаны ещё трое граждан. Следственные мероприятия по делу продолжаются.

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