Правоохранители раскрыли схему провоза мигрантов через молдавскую границу

Правоохранители раскрыли схему провоза мигрантов через молдавскую границу

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам задержала четверых членов преступной группы за организацию нелегальной миграции.

Подозреваемые помогали гражданам Украины незаконно пересечь границу с Молдовой. Также выяснился факт дачи взятки сотруднику Пограничной полиции.

Помимо четверых задержанных, подозреваемыми признаны ещё трое граждан. Следственные мероприятия по делу продолжаются.

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