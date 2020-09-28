Нелегально возили товары из Украины: правоохранители пресекли деятельность группы контрабандистов (ФОТО, ВИДЕО)

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Сотрудники Таможенной службы и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам ликвидировали преступную группу, специализировавшуюся на контрабанде. Товары незаконно привозили из Украины через Приднестровье. В настоящее время члены ОПГ в возрасте от 31 года до 40 лет находятся под домашним арестом.

Четверо контрабандистов были задержаны с поличным. В одной из машин были посылки с одеждой, а из другого авто сообщники следили за ситуацией на дорогах и докладывали о проверках.

Согласно материалам уголовного дела, товар покупали на рынке Одессы и ввозили через приднестровский регион в обход таможенных постов. Обвиняемые пользовались арендованными авто, которые периодически меняли, чтобы не попасть под подозрение правоохранительных органов. Стоимость конфискованных вещей превышает 1 миллион леев.

Разбирательство продолжается. Если вина задержанных будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы.

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