Нелегально возили товары из Украины: правоохранители пресекли деятельность группы контрабандистов (ФОТО, ВИДЕО)

Нелегально возили товары из Украины: правоохранители пресекли деятельность группы контрабандистов (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники Таможенной службы и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам ликвидировали преступную группу, специализировавшуюся на контрабанде. Товары незаконно привозили из Украины через Приднестровье. В настоящее время члены ОПГ в возрасте от 31 года до 40 лет находятся под домашним арестом.

Четверо контрабандистов были задержаны с поличным. В одной из машин были посылки с одеждой, а из другого авто сообщники следили за ситуацией на дорогах и докладывали о проверках.

Согласно материалам уголовного дела, товар покупали на рынке Одессы и ввозили через приднестровский регион в обход таможенных постов. Обвиняемые пользовались арендованными авто, которые периодически меняли, чтобы не попасть под подозрение правоохранительных органов. Стоимость конфискованных вещей превышает 1 миллион леев.

Разбирательство продолжается. Если вина задержанных будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md