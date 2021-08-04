Правоохранители помогли попасть домой заблудившейся девочке

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Две подружки семи и восьми лет гуляли во дворе многоэтажки в Бендерах. В какой-то момент старшая из них решила поехать в центр города на работу к маме. Младшая увязалась за ней.

Девочки сели в маршрутку. По дороге старшая запаниковала, что взяла с собой подругу, никому об этом не сказав. Уже в центре она дала подружке денег и отправила её на маршрутке в обратный путь, пишет mvdpmr.org.

Однако маленькая девочка остановку перепутала, вышла не там, где надо. Растерянного и заплаканного ребёнка без сопровождения взрослых заметили прохожие и сообщили в милицию.

Правоохранители выяснили личность ребёнка и её родителей. Как оказалось, мама девочки даже не подозревала, что дочка без спроса покинула двор и отравилась в путешествие. Ребёнка вернули родителю.

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