Правоохранители поймали двух скрывавшихся от правосудия мужчин (ФОТО)

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Пограничники задержали двух находившихся в розыске граждан Молдовы. Оба инцидента были задокументированы в конце прошлой недели.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, три месяца назад поступила ориентировка в отношении жителя Вулканешт. Его разыскивала полиция Кагула по подозрению в совершении кражи. В связи с этим Пограничная полиция инициировала ряд мероприятий, направленных на розыск подозреваемого. В результате 35-летний мужчина был задержан в центре города Вулканешты. Его передали полиции.

Второй нарушивший закон соотечественник был задержан при попытке незаконно пересечь границу. В воскресенье вечером пограничники получили информацию от местных жителей о том, что вблизи села Гримэнкэуць находится неизвестный человек. Его заметили, когда он направлялся в сторону пограничной линии.

32-летний мужчина рассказал, что пытался незаконно пересечь границу, так как его разыскивает полиция за ряд совершенных в 2018 году преступлений. “Арсенал” правонарушителя пополнился еще одним делом – на сей раз, за попытку незаконного пересечения границы.

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