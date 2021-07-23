Правоохранители поймали двух карманниц, обворовывавших доверчивых граждан

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В Слободзейский отдел милиции обратились три женщины с одной и той же проблемой. После похода на рынок каждая из них обнаружила, что из кошелька украдена вся наличность.

Как выяснилось, пишет mvdpmr.org, все три преступления – дело рук двух сообщниц. Пока одна из них отвлекала покупательницу разговорами, вторая вынимала деньги из кошелька.

Женщины были задержаны и сознались в содеянном. Заявительницам деньги вернули в полном объёме.

Нарушительницам закона может грозить до 5 лет лишения свободы.

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