Правоохранители поймали двух карманниц, обворовывавших доверчивых граждан

В Слободзейский отдел милиции обратились три женщины с одной и той же проблемой. После похода на рынок каждая из них обнаружила, что из кошелька украдена вся наличность.
Как выяснилось, пишет mvdpmr.org, все три преступления – дело рук двух сообщниц. Пока одна из них отвлекала покупательницу разговорами, вторая вынимала деньги из кошелька.
Женщины были задержаны и сознались в содеянном. Заявительницам деньги вернули в полном объёме.
Нарушительницам закона может грозить до 5 лет лишения свободы.
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