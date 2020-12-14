Правоохранители перекрыли крупный почтовый канал поставки наркотиков (ФОТО)

Правоохранители перекрыли крупный почтовый канал поставки наркотиков (ФОТО)

Сотрудники Таможенной службы и прокуроры раскрыли схему масштабной контрабанды наркотиков. Запрещённые препараты отправляли в страну в почтовых посылках.

Согласно материалам уголовного дела, один из участников преступной группы отвечал за размещение онлайн-заказов на наркотические вещества. Второй получал посылки в почтовых отделениях по поддельной доверенности.

При обысках в домах подозреваемых обнаружили большое количество марихуаны. Один из обвиняемых был помещён под арест на 30 суток. За контрабанду наркотических веществ ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md