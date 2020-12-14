Правоохранители перекрыли крупный почтовый канал поставки наркотиков (ФОТО)

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Сотрудники Таможенной службы и прокуроры раскрыли схему масштабной контрабанды наркотиков. Запрещённые препараты отправляли в страну в почтовых посылках.

Согласно материалам уголовного дела, один из участников преступной группы отвечал за размещение онлайн-заказов на наркотические вещества. Второй получал посылки в почтовых отделениях по поддельной доверенности.

При обысках в домах подозреваемых обнаружили большое количество марихуаны. Один из обвиняемых был помещён под арест на 30 суток. За контрабанду наркотических веществ ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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