Правоохранители оцепили село Наславча после инцидента с ракетой

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Правоохранители закрыли въезд и выезд в/из Наславчи после того, как сегодня утром на территорию села упала ракета.

Ракета, сбитая украинскими системами ПВО, упала в селе Наславча на границе с Украиной. Никто не пострадал, но в нескольких домах ударной волной выбило окна. Правоохранители оцепили село, передает nordnews.md.

По данным МВД, в Наславчу направились сапёры. Также сообщается, что системы воздушного наблюдения Молдовы не зафиксировали незаконных полётов в воздушном пространстве нашей страны.

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