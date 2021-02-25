Правоохранители обезвредили ОПГ, члены которой вербовали молдаван для нелегальных работ во Франции (ФОТО)

0

При поддержке Европола была раскрыта преступная сеть, которой управлял проживающий во Франции гражданин Румынии. Члены ОПГ наладили нелегальный канал миграции, регистрируя по поддельным документам рабочих из РМ.

Расследование началось в 2018 году. Тогда французские правоохранители перехватили фургон с десятью мигрантами из Молдовы, у некоторых были поддельные румынские удостоверения личности. Всего члены преступной группы вывезли из страны не менее 40 наших соотечественников, которые работали на стройках во Франции, пишет deschide.md.

В преступной схеме были замешаны крупные строительные и ремонтные фирмы. Преступники отмывали деньги через французские компании.

В феврале этого года прошли обыски во Франции, Румынии и Молдове. В результате было произведено 38 задержаний. Также было изъято 19 автомобилей, в том числе 15 люксовых, 2 гидроцикла, оружие, телефоны, около 100 000 евро наличными и т.д.

Расследование по данному делу продолжается.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.