Правоохранители обезвредили ОПГ, члены которой вербовали молдаван для нелегальных работ во Франции (ФОТО)

Правоохранители обезвредили ОПГ, члены которой вербовали молдаван для нелегальных работ во Франции (ФОТО)

При поддержке Европола была раскрыта преступная сеть, которой управлял проживающий во Франции гражданин Румынии. Члены ОПГ наладили нелегальный канал миграции, регистрируя по поддельным документам рабочих из РМ.

Расследование началось в 2018 году. Тогда французские правоохранители перехватили фургон с десятью мигрантами из Молдовы, у некоторых были поддельные румынские удостоверения личности. Всего члены преступной группы вывезли из страны не менее 40 наших соотечественников, которые работали на стройках во Франции, пишет deschide.md.

В преступной схеме были замешаны крупные строительные и ремонтные фирмы. Преступники отмывали деньги через французские компании.

В феврале этого года прошли обыски во Франции, Румынии и Молдове. В результате было произведено 38 задержаний. Также было изъято 19 автомобилей, в том числе 15 люксовых, 2 гидроцикла, оружие, телефоны, около 100 000 евро наличными и т.д.

Расследование по данному делу продолжается.

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