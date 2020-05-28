Правоохранители о смерти мальчика: Двор мы проверили с самого начала и проверяли все три дня. Родители сказали, что его похитили

0

С самого начала поисков пропавшего в Хынчештах шестилетнего ребенка правоохранители провели визуальную проверку во дворе дома, где жил мальчик, однако спектр проведенных мероприятий был расширен, потому что родители заявили, что их сына похитили. Правоохранители возбудили по этому факту уголовное дело и расследовали его. Об этом рассказал глава Управления криминальных расследований Игорь Зглавуца.

– Сегодня мы провели дополнительную проверку, уже привлекли криминалистическую лабораторию, и нашли труп, – сказал он.

Правоохранители отмечают: и дом, и двор проверяли все три дня.

– Родители изначально сказали, что их ребенка похитили. Было несколько версий и зацепок: что услышали крик в лесу, что его угостили черешней на улице. Была информация, что видели, как его кто-то вел за руку, что кто-то насильно посадил его в машину. Мы уйму времени потеряли на проверку этих версий, но ничего не подтвердилось, – говорят они.

Для того, чтобы найти ребенка, туалет пришлось сломать, рассказывает Зглавуца.

– Детально исследовали, тогда и нашли ребенка, – пояснил он.

Теоретически, отмечает он, мальчик мог сам упасть в выгребную яму. Следов насильственной смерти на теле малыша не обнаружили.

– Он был в шлепанцах сестры, которые были ему велики. Вероятность того, что он мог поскользнуться и провалиться, велика. Родителей не было, а брат и сестра находились в доме и ничего не слышали, – пояснил Зглавуца.

Он поблагодарил принявших участие в поисках волонтеров. Обстоятельства случившегося выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.