Правоохранители ликвидировали ОПГ, промышлявшую контрабандой сигарет

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Правоохранители ликвидировали преступную группу, участники которой пытались вывезти из Молдовы в Румынию более 240 тысяч контрабандных сигарет.

Задержание произошло на погранпереходе в Кагуле. Контрабанда была спрятана в специально оборудованных местах в двух автомобилях. Товар и транспортные средства конфисковали.

Подозреваемые – трое мужчин из Яловен, двое из которых – отец и сын. Расследование продолжается, выясняется, были ли у задержанных сообщники.

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