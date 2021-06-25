Правоохранители ликвидировали международный канал торговли людьми и нелегальной миграции

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Центр по борьбе с торговлей людьми и Генеральная прокуратура представили сегодня на пресс-конференции подробности ликвидации ОПГ, специализирующейся на торговле людьми, организации нелегальной миграции, подделке официальных документов, отмывании денег и т.д.

– Операция проводилась в трех странах – Франции, Румынии и Молдове. У нас была совместная следственная группа, которую координировали коллеги из Европола и Евроюста. Активная фаза операции прошла в феврале этого года, но действия по этому уголовному делу все еще продолжаются. Так, 7 июня мы ликвидировали еще одну ячейку, в которой фальсифицировали документы, удостоверяющие личность, особенно румынские. Соответствующее уголовное дело было возбуждено в нашей стране на основании информации, предоставленной коллегами из Лиона (Франция), с указанием имен лиц, причастных к схеме торговли людьми, подделки документов, нелегальной миграции, создании компаний-“призраков” и т. д. Также французские коллеги прислали список предполагаемых жертв, в который вошли более двухсот человек, – уточнил начальник управления Генпрокуратуры Серджиу Русу.

По его словам, коллеги во Франции потребовали начать расследование на основании полученной информации, чтобы ликвидировать всю преступную группировку, действующую на территории трех стран. Таким образом, расследования, проведенные сотрудниками правоохранительных органов, показали, что среди сообщников преступной организации были также сотрудники Генерального инспектората полиции и Таможенной службы, передаёт moldpres.md.

Также предварительно было установлено, что преступная группировка подделала более десяти тысяч документов, в том числе молдавские водительские удостоверения, паспорта, дипломы, справки. В рамках уголовного дела были обнаружены десятки фальшивых штампов.

На данный момент во Франции задержаны 14 человек. Это граждане Франции, Румынии, а также Республики Молдова. В нашей стране задержано 30 человек, из них 14 – в статусе обвиняемых, еще 16 – в статусе подозреваемых. По данным правоохранителей, в рамках спецоперации был наложен арест на банковские счета, недвижимость, роскошные автомобили, общая стоимость которых составляет 18 млн леев.

Обвиняемым в подделке документов грозит до десяти лет тюрьмы, а тем, кто торговал людьми – до 20 лет тюрьмы.

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