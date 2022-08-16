Заставлял работать в нечеловеческих условиях, а за увольнение угрожал смертью: в Единцах задержан мужчина

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Полиция провела обыски в доме 60-летнего жителя Единецкого района.

Мужчина занимался разведением крупного рогатого скота. Для ухода за животными он нанимал людей, которые работали в нечеловеческих условиях. Если работник хотел уволиться, его избивали и угрожали смертью.

В результате обысков у подозреваемого обнаружили 2 охотничьих ружья и патроны, которыми мужчина владел незаконно. Также полиция изъяла 805 пачек сигарет без акцизных марок и без документов о происхождении.

Подозреваемый находится под следствием. За незаконное хранение оружия ему грозит лишение свободы на срок до 3 лет, а за торговлю людьми – от 6 до 12 лет лишения свободы.

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