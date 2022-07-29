Правоохранители изъяли крупную партию наркотиков и задержали группу наркоторговцев

0

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам ликвидировала ОПГ, члены которой занимались привозом наркотиков из Украины. Правоохранители изъяли более 5,5 килограммов PVP стоимостью около 3,5 млн леев.

Суд Чекан вынес постановление об аресте пяти членов группировки: четверых граждан Молдовы и гражданки Украины.

Правоохранители вышли на след преступников этим летом. Так, из Украины курьеры доставляли запрещённые вещества, незаконно пересекая государственную границу в обход пунктов пропуска. Вблизи границы они прятали наркотики в тайниках, после чего их забирали сообщники из Кишинёва. Одного из членов ОПГ задержали при попытке забрать из тайника наркотики.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие участники преступной группы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.