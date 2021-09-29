Правоохранители будут проверять наличие виньетки у автомобилей с иностранными номерами

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С сегодняшнего дня сотрудники полиции и Госадминистрации автодорог будут проводить масштабные проверки на наличие виньетки у автомобилей с иностранными номерами.

– Все водители равны перед законом. С сегодняшнего дня Государственная администрации автодорог будет принимать участие в мероприятиях НИОБ, направленных на выявление водителей машин с иностранными номерами, которые уклоняются от ответственности за нарушения ПДД на территории Молдовы, – говорится в пресс-релизе Национального инспектората общественной безопасности (НИОБ).

Стоит отметить, что с начала текущего месяца на молдавских контрольно-пропускных пунктах был ужесточён контроль за соблюдением правил водителями автомобилей с иностранными номерами. Такие меры были приняты для того, чтобы дисциплинировать не только местных автомобилистов, но и приезжих.

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