Правоохранители арестовали пятерых членов преступной группы и изъяли наркотики на 400 000 леев

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Лидеру ОПГ – 24 года, он из Приднестровья. Мужчина снимал квартиру в Кишинёве. Остальным участникам группировки – от 16 до 18 лет. По ходатайству прокуратуры организатор и двое сообщников были помещены под стражу на 30 суток.

Согласно материалам уголовного дела, за пять месяцев обвиняемые разместили наркотики более чем в 6,5 тысячах тайников. В ходе обысков в их домах сотрудники правоохранительных органов изъяли телефоны, банковские карты, упаковки для наркотиков, весы, гашиш, марихуану, ЛСД, таблетки экстази и электронные сигареты с маслом конопли.

Следствие продолжается.

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