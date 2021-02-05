Правоохранители арестовали группу иностранцев, незаконно находящихся в Молдове

Правоохранители арестовали группу иностранцев, незаконно находящихся в Молдове

Сотрудниками Бюро по миграции и убежищу были выявлены иностранные граждане – выходцы из Азербайджана и Российской Федерации. Мужчины находились в нашей стране незаконно.

В ходе проверки было установлено, что ранее уже они нарушали правила, регламентирующие режим пребывания на территории РМ. Мужчины были заключены под стражу, пишет publika.md. Их определили на 30 суток в Центр временного размещения иностранцев для последующей высылки из страны.

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