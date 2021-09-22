Правящее большинство остаётся равнодушным к проблемам фермеров

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Депутаты ПДС не поддержали включение в повестку заседания постоянной парламентской комиссии инициативы Блока коммунистов и социалистов о выделении материальной помощи фермерам, чей урожай пострадал от разгула стихии в этом году.

Представители правящего большинства отклонили предложение, заявив, что у проекта “нет заключения правительства”. Аналогичным образом были отклонены и другие инициативы БКС.

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