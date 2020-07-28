Правящая коалиция поддержит пострадавших от засухи фермеров

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Депутаты ПСРМ и ДПМ провели рабочую встречу, в которой также приняли участие премьер-министр и президент страны. Стороны обсудили ситуацию в стране, в том числе политическую, а также связанную с пандемией.

Члены парламентских фракций ПСРМ и ДПМ рассказали о ситуации, с которой столкнулись фермеры, в том числе в результате засухи этого года, а также о недавних протестах, организованных в связи с этим. По итогам дискуссии премьер-министр объявил, что правительство готово помочь фермерам, в ближайшие дни исполнительная власть проведет встречи с представителями аграрного сектора. Ион Кику отметил, что правительство изыскало до 250 миллионов леев, которые могли бы получить фермеры в качестве поддержки в этот сложный для сельского хозяйства период.

Премьер-министр сообщил также, что миссия МВФ и власти Республики Молдова достигли соглашения на уровне экспертов о новой программе, рассчитанной на 3 года. В результате наша страна получит доступ к финансовой помощи на сумму около 558 миллионов долларов. Новая программа также направлена в том числе на поддержку перезапуска национальной экономики в контексте COVID-19.

Депутаты ПСРМ и ДПМ поинтересовались последними событиями, вызванными с пандемией, исходя из развития ситуации в последние недели. Премьер-министр отметил, что медицинская система изо всех сил пытается справиться с ситуацией, врачи самоотверженно борются за здоровье каждого пациента. Государственные органы прилагают все усилия, чтобы эффективно преодолеть кризис.

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