Правительство закупило 2 500 ноутбуков для учащихся и педагогов

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Министерство образования, культуры и исследований получило сегодня 2 500 единиц компьютерной техники, которые поступят в учебные заведения страны. Ранее правительство выделило на их закупку 20 млн леев.

Распределение ноутбуков, пишет moldpres.md, будет осуществляться на основании постановления кабинета министров, ранее подготовленного Министерством образования.

– Ноутбуки предназначены не для уроков информатики, а для учащихся и преподавателей. Предлагаемый для распределения техники механизм будет зависеть от коэффициента, полученного из соотношения общего числа учеников и учителей по району и стране, – уточнили в ведомстве.

Стоит отметить, что при закупке ноутбуков министерству удалось сэкономить часть средств, в связи с чем будет объявлен еще один тендер на приобретение 680 компьютеров. Ожидается, что они поступят в страну до конца этого года.

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