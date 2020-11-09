Правительство выполнило все условия для подписания нового меморандума с МВФ, – Кику

Правительство выполнило все условия для подписания нового меморандума с МВФ, – Кику

Правительство выполнило все предварительные условия, выдвинутые Международным валютным фондом для подписания нового меморандума. Об этом на брифинге в понедельник заявил Ион Кику.  

Он сообщил, что принятый на прошлой неделе правительством законопроект, предусматривающий усиление независимости Национального банка Молдовы, был направлен на утверждение в парламент. Глава кабмина выразил надежду на то, что в скором времени документ будет рассмотрен и принят с тем, чтобы новый меморандум был подписан как можно быстрее.

– Тогда до 20 ноября Республика Молдова сможет сообщить МВФ о выполнении всех предварительных условий, что позволит нам заключить в начале декабря новую программу с Фондом сроком на 3 года, – сказал он. 

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