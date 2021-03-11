Правительство выделяет 60 млн леев из резервного фонда на покупку вакцины от коронавируса

Правительство выделяет 60 млн леев из резервного фонда на покупку вакцины от коронавируса

Правительство Республики Молдова выделит 60 млн леев из резервного фонда на приобретение вакцины от коронавируса. Соответствующее решение было принято сегодня. 

Госсекретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Татьяна Затык и врио премьера Аурелиу Чокой отметили важность скорейшей закупки прививки. В связи с этим ранее правительство обратилось к парламенту с просьбой разрешить отойти от действующего законодательства, чтобы не тратить время на длительные тендеры. Законодательный орган одобрил данное обращение.

Согласно оценкам НАОЗ, для вакцинации 70% населения необходимо 4 851 403 дозы вакцины. Учитывая, что 1 386 115 доз (для 20% населения) будут получены бесплатно через платформу COVAX, а 2 079 173 дозы (для 30% населения) будут приобретены через COVAX по льготной цене, страна должна будет закупить ещё 1 386 115 доз (для 20% населения).

До настоящего времени в Молдове было выявлено 198 228 случаев коронавируса. Вылечились 174 099 человек, скончались 4 183.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md