Правительство выделяет 60 млн леев из резервного фонда на покупку вакцины от коронавируса

0

Правительство Республики Молдова выделит 60 млн леев из резервного фонда на приобретение вакцины от коронавируса. Соответствующее решение было принято сегодня.

Госсекретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Татьяна Затык и врио премьера Аурелиу Чокой отметили важность скорейшей закупки прививки. В связи с этим ранее правительство обратилось к парламенту с просьбой разрешить отойти от действующего законодательства, чтобы не тратить время на длительные тендеры. Законодательный орган одобрил данное обращение.

Согласно оценкам НАОЗ, для вакцинации 70% населения необходимо 4 851 403 дозы вакцины. Учитывая, что 1 386 115 доз (для 20% населения) будут получены бесплатно через платформу COVAX, а 2 079 173 дозы (для 30% населения) будут приобретены через COVAX по льготной цене, страна должна будет закупить ещё 1 386 115 доз (для 20% населения).

До настоящего времени в Молдове было выявлено 198 228 случаев коронавируса. Вылечились 174 099 человек, скончались 4 183.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.