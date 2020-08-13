Правительство выделит средства на восстановление ирригационных систем в Штефан-Водэ и Каушанах (ВИДЕО)

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Премьер-министр Ион Кику совершает сегодня визит в Штефан-Водэ. Это один из наиболее пострадавших от засухи за последние два года районов страны. Глава правительства уже встретился с местными аграриями и рассказал им об усилиях государства по покрытию причиненного им стихией ущерба.

Кику подчеркнул, что одна из проблем, с которыми сталкиваются производители в этом районе и не только, касается ирригационных систем. Премьер отметил: в будущем году на их восстановление следует выделить больше средств.

– Если мы не восстановим ирригационные системы по меньшей мере в Штефан-Водском и Каушанском районах, мы должны будем каждый год выделять десятки миллионов на покрытие ущерба. Поэтому мы пришли к договоренности, что в будущем году направим средства на восстановление ирригационных систем, – сказал Кику.

Премьер встретился и с участниками акций протестов. Кику сказал им, что блокирование трасс не самое лучшее и ответственное решение.

Глава правительства призвал пострадавших от засухи владельцев участков первой группы зерновых подавать заявки на получение помощи от государства, а ответственных чиновников – как можно скорее оценить потери и для второй группы, чтобы правительство выделило средства и для них.

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