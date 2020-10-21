Правительство выделит около 130 млн леев на завершение ремонта местного автодорожного коридора

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Премьер-министр Ион Кику провел заседание Совета дорожного фонда, в ходе которого было рассмотрено и одобрено софинансирование из ресурсов фонда проекта по улучшению качества местных дорог, осуществляемого при поддержке Всемирного банка.

По итогам обсуждений члены Совета решили продолжить проект, финансируемый Всемирным банком, и обеспечить успешное завершение работ во всех предусмотренных программой населенных пунктах. В связи с этим правительство выделит дополнительно около 130 млн леев на ремонт местного автодорожного коридора R3 – Пожэрень – Костешть – Хорешть – Ципала – R32 протяженностью 34 км. Финансовые средства будут распределены из бюджета дорожного фонда на ближайшие три года.

Ион Кику обратил внимание представителей Министерства экономики и инфраструктуры и Государственной администрации автодорог на качество проводимых работ.

– Важно соблюдать условия, указанные в контракте, и при этом не допускать отклонений от стандартов качества. Таким образом, жители этих сёл как можно дольше будут ездить по хорошим дорогам, – отметил глава кабмина.

Всемирный банк предоставил Республике Молдова кредит в размере 80 млн долларов сроком на 5 лет для финансирования восстановления и модернизации около 300 километров местных дорог с упором на региональные коридоры, которые соединяют сёла с национальными трассами.

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