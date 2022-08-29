Правительство выделит ещё 24 млн леев на строительство Аrena Chișinău

Правительство выделит ещё 24 млн леев на строительство Аrena Chișinău

Согласно проекту решения кабинета министров, который будет вынес на публичные обсуждения, деньги будут использованы для строительства подъездного пути к объекту – по дороге Кишинёв-Оргеев (национальная трасса R6), через Государственную администрацию дорог. 

Будет предусмотрен отдельный заезд для специального транспорта, оборудована остановка общественного общественного транспорта, которая будет соединяться с тротуаром для пешеходов и людей с ограниченными возможностями, оснащены полосы замедления/ускорения, перекрёсток и местная подъездная дорога с обратным направлением, параллельным национальной дороге R6, а также уличное освещение. Деньги будут выделены из резервного фонда правительства, сообщает tv8.md. 

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