Правительство выделит ещё 24 млн леев на строительство Аrena Chișinău

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Согласно проекту решения кабинета министров, который будет вынес на публичные обсуждения, деньги будут использованы для строительства подъездного пути к объекту – по дороге Кишинёв-Оргеев (национальная трасса R6), через Государственную администрацию дорог.

Будет предусмотрен отдельный заезд для специального транспорта, оборудована остановка общественного общественного транспорта, которая будет соединяться с тротуаром для пешеходов и людей с ограниченными возможностями, оснащены полосы замедления/ускорения, перекрёсток и местная подъездная дорога с обратным направлением, параллельным национальной дороге R6, а также уличное освещение. Деньги будут выделены из резервного фонда правительства, сообщает tv8.md.

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