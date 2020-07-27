Правительство выделит дополнительную помощь пострадавшим от засухи аграриям (ВИДЕО)

Правительство выделит дополнительную помощь пострадавшим от засухи аграриям (ВИДЕО)

Ситуацию в сельском хозяйстве обсудили на сегодняшнем совещании Игорь Додон, Ион Кику и Зинаида Гречаный. Как отметил на брифинге для прессы премьер, ущерб из-за засухи понесли многие экономические агенты. Кику заверил, что помощь им будет оказана. 

– Естественно, государство должно оказать помощь сельхозпроизводителям. Мы уже выделили 100 млн леев Фонду субсидирования, и сегодня с коллегами определим правила распределения этих средств тем, кто больше всего пострадал из-за засухи. Также мы выделим дополнительные средства – помимо этих 100 млн. Позже мы дополнительно сообщим об этом. Но такая возможность у нас есть, – сказал премьер-министр. 

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