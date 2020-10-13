Правительство выделит более 2 млн леев на снос дома в Атаках

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Премьер-министр Ион Кику сегодня провел заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором обсуждался процесс сноса 9-этажного дома в Атаках, обрушившегося в июне 2019 года. Члены комиссии приняли решение выделить на эти цели 2,2 млн леев из интервенционного фонда правительства.

Кроме того, на заседании была утверждена смета расходов, необходимых для выделения стройматериалов и выполнения работ по ликвидации последствий непогоды в нескольких населенных пунктах Криулянского, Сорокского и Глодянского районов. Всего этим трём районам предоставят 2162 листа шифера, 1025 м2 металлочерепицы и 15,1 м3 древесины на общую стоимость в 505 тысяч леев, передаёт moldpres.md.

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