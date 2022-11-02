Правительство выделит 800 тысяч евро на внешний аудит долгов АО “Молдовагаз” перед “Газпромом”

Правительство выделит 800 тысяч евро на внешний аудит долгов АО “Молдовагаз” перед “Газпромом”

Правительство утвердило сегодня выделение Агентством госсобственности 800 тысяч евро из Резервного фонда для проведения внешнего аудита долга АО “Молдовагаз” перед “Газпромом”.

Согласно договору, заключённому 10 августа с компаниями “Wikborg Rein Advokatfirma A.S.” из Норвегии и “Forensic Risk Alliance & Co. Limited” из Великобритании, аудит будет включать в себя точное выяснение задолженности АО “Молдовагаз” перед российским концерном за природный газ, поставленный на правый берег с 27 августа 1991 г. по 31 октября 2021 г.

В процессе проверки будет проанализировано, как “Молдовагаз” (и компании-предшественники) распределяли платежи за потребление газа между потребителями правого и левого берегов. Также аудиторы сосредоточатся на оценке активов, ранее переданных “Газпрому” в счёт (частичного) погашения задолженности за газ, поставленный потребителям на правом берегу, и при необходимости проведут переоценку этих активов. Также будет проверена законность уступки дебиторской задолженности “Газпрому” компании “Factoring Finance”.

Технические условия контракта аудита предусматривают выполнение миссии в несколько этапов, оплата будет производиться по мере получения результатов, передаёт moldpres.md.

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