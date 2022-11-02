Правительство выделит 800 тысяч евро на внешний аудит долгов АО “Молдовагаз” перед “Газпромом”

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Правительство утвердило сегодня выделение Агентством госсобственности 800 тысяч евро из Резервного фонда для проведения внешнего аудита долга АО “Молдовагаз” перед “Газпромом”.

Согласно договору, заключённому 10 августа с компаниями “Wikborg Rein Advokatfirma A.S.” из Норвегии и “Forensic Risk Alliance & Co. Limited” из Великобритании, аудит будет включать в себя точное выяснение задолженности АО “Молдовагаз” перед российским концерном за природный газ, поставленный на правый берег с 27 августа 1991 г. по 31 октября 2021 г.

В процессе проверки будет проанализировано, как “Молдовагаз” (и компании-предшественники) распределяли платежи за потребление газа между потребителями правого и левого берегов. Также аудиторы сосредоточатся на оценке активов, ранее переданных “Газпрому” в счёт (частичного) погашения задолженности за газ, поставленный потребителям на правом берегу, и при необходимости проведут переоценку этих активов. Также будет проверена законность уступки дебиторской задолженности “Газпрому” компании “Factoring Finance”.

Технические условия контракта аудита предусматривают выполнение миссии в несколько этапов, оплата будет производиться по мере получения результатов, передаёт moldpres.md.

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