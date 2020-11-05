Правительство выделит 454 тыс. леев на снос аварийного здания филармонии

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Премьер-министр Ион Кику провел заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, в рамках которого члены КЧС одобрили выделение необходимых финансовых средств на организацию работ по частичному демонтажу аварийного здания филармонии.

Таким образом, из Интервенционного фонда правительства будет выделено 454 тысячи леев. Средства будут направлены на демонтаж, а также вывоз мусора и обрушившихся строительных элементов здания Национальной филармонии им. Сергея Лункевича, повреждённого в результате пожара.

Напоминаем, что пожар случился 24 сентября. Огонь вспыхнул на крыше Национальной филармонии, после чего распространился на площади около 3500 м2.

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