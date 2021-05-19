Правительство выделило деньги на выплату единовременных пособий семьям медработников, умерших от коронавируса

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Правительство Республики Молдова приняло решение выделить 2,2 млн леев на выплату единовременного пособия семьям медработников, скончавшихся от коронавируса.

– Из государственного интервенционного фонда Министерству здравоохранения, труда и социальной защиты выделено 2,2 млн леев на выплату единовременного пособия семьям сотрудников государственных медицинских учреждений, погибших от COVID-19, – говорится в решении правительства.

Деньги будут направлены на выплату 22 единовременных пособий. Контролировать процесс исполнения этого решения будет Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

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