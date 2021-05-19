Правительство выделило деньги на выплату единовременных пособий семьям медработников, умерших от коронавируса

Правительство выделило деньги на выплату единовременных пособий семьям медработников, умерших от коронавируса

Правительство Республики Молдова приняло решение выделить 2,2 млн леев на выплату единовременного пособия семьям медработников, скончавшихся от коронавируса.

– Из государственного интервенционного фонда Министерству здравоохранения, труда и социальной защиты выделено 2,2 млн леев на выплату единовременного пособия семьям сотрудников государственных медицинских учреждений, погибших от COVID-19, – говорится в решении правительства.

Деньги будут направлены на выплату 22 единовременных пособий. Контролировать процесс исполнения этого решения будет Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

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