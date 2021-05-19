Правительство выделило деньги на эвакуацию граждан РМ из сектора Газа

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Кабинет министров проголосовал за выделение необходимых финансовых средств для эвакуации 31 гражданина Республики Молдова из сектора Газа. Проект решения был оглашен врио премьер-министра Аурелиу Чокоем, который призвал в срочном порядке принять этот документ.

Согласно постановлению, Минфин выделит 150 тысяч леев на эвакуацию семи женщин и 24 детей из сектора Газа. Все они – граждане Республики Молдова.

Решение было принято в связи с тем, что в настоящее время в секторе Газа проводятся военные операции и боевые действия, которые представляют опасность для жизни наших соотечественников, пишет moldpres.md.

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