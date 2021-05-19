Правительство выделило деньги на эвакуацию граждан РМ из сектора Газа

Правительство выделило деньги на эвакуацию граждан РМ из сектора Газа

Кабинет министров проголосовал за выделение необходимых финансовых средств для эвакуации 31 гражданина Республики Молдова из сектора Газа. Проект решения был оглашен врио премьер-министра Аурелиу Чокоем, который призвал в срочном порядке принять этот документ. 

Согласно постановлению, Минфин выделит 150 тысяч леев на эвакуацию семи женщин и 24 детей из сектора Газа. Все они – граждане Республики Молдова.

Решение было принято в связи с тем, что в настоящее время в секторе Газа проводятся военные операции и боевые действия, которые представляют опасность для жизни наших соотечественников, пишет moldpres.md.

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