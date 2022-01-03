Правительство ввело мораторий на трудоустройство в госсекторе. Чебан: Им должно быть стыдно!

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан возмущён решением исполнительной власти, принятым в конце 2021 года. Речь идет о введении моратория на приём на работу в государственном секторе.

Градоначальник отметил, что правительство проигнорировало обращение CALM по этому поводу. Чебан расценил действия центральных властей как издевательство над собственными гражданами.

– “Оставайтесь дома, уважаемые граждане! Мы ждём диаспору домой, рабочие места есть, но мы не дадим их вам” – это решение руководства. Вам должно быть стыдно за это, – заявил генпримар.

По его словам, необходимость введения моратория министр финансов объяснил тем, что в случае приёма на работу новых сотрудников существует риск того, что государство не сможет выплачивать зарплату госслужащим.

– А власти думали о том, что могут “уйти в минус”, когда повышали зарплату судей почти до 60 тысяч леев в месяц, когда повысили зарплаты депутатов, министров и других высокопоставленных лиц? А думали ли власти, что “уйдут в минус”, когда увеличивали число министерств и руководителей этих министерств, у которых тоже высокие зарплаты? – задался вопросами Чебан.

Он напомнил, что ранее министр финансов также сказал, что тем, у кого нет стабильного дохода, нечего искать в министерстве.

– Поэтому все те, кто сегодня у власти, – богатые люди и руководствуются этим принципом. Без нескольких домов, квартир и автомобилей ты не “хороший человек” и не можешь работать в министерстве, правительстве или в важных государственных учреждениях, – заметил генпримар Кишинёва.

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