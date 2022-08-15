Правительство возьмёт на работу 13 человек с зарплатой в 22 тысячи леев. Они будут заниматься европейской интеграцией

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Правительство создаст 13 новых должностей на уровне министерств и ещё 3 на уровне Государственной канцелярии. Эти люди будут заниматься вопросом интеграции Республики Молдова в Европейский союз.

Согласно проекту решения, который будет вынесен на обсуждения, 13 сотрудников будут выполнять должность заместителя государственного секретаря и ежемесячно будут получать зарплату в размере 22 тысяч леев. На эти цели из бюджета ежегодно будет выделяться около 3,5 млн леев. Кандидаты должны иметь опыт не менее 3 лет в данной области, знать один из международных языков (уровень C1) и уметь пользоваться компьютером, сообщает realitatea.md.

Также предлагается учредить Кабинет генерального секретаря правительства. В него, согласно проекту, войдут 3 человека, бюджет составит 600 тысяч леев ежегодно.

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