Правительство увеличит в 2021 году фонд оплаты труда в бюджетном секторе

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На повышение зарплат врачей будет выделено 1,8 млрд леев, а ещё более 1,2 млрд леев будет направлено на увеличение зарплат и других бюджетников.

Расходы запланированы в проекте бюджета на 2021 год, который был обсуждён с представителями МВФ, отметил Ион Кику. Кроме того, правительство планирует выделить на 900 миллионов леев больше на ремонт дорог и на 800 миллионов леев больше на оснащение больниц. Инвестиции в системы водоснабжения и канализации вырастут на полмиллиарда леев, а поддержка предпринимателей – на 200 миллионов. Уделят внимание и фермерам: фонд субсидирования увеличат на 100 миллионов леев по сравнению с 2020 годом.

Кику также отметил, что заявления некоторых политиков о том, что якобы у государства нет необходимых средств, не соответствуют действительности, поскольку сейчас на счетах Министерства финансов 9,5 миллиардов леев, а эта сумма покрывает все запланированые затраты на ноябрь и декабрь.

Ранее стало известно, что, несмотря на кризис, фонд оплаты труда в Молдове вырос в этом году на 1,3 млрд леев.

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