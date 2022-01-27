Правительство увеличит расходы на армию для “готовности к потенциальным рискам”

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Республика Молдова должна быть готова к возможным рискам, считает премьер-министр страны Наталья Гаврилица. Глава кабмина полагает, что в связи с этим расходы на оборону должны быть увеличены.

Заявление было сделано в рамках передачи на общественной радиостанции.

– Инвестиции в оборону снизились, но я думаю, что при внесении поправок в бюджет мы исправим это. У нас есть расчёты касательно дополнительных расходов для создания лучших условий для наших солдат, для улучшения жилищных условий в казармах, для внедрения программ по приобретению жилья, для лучшей организации в армии, чтобы мы были готовы к рискам, которые могут нас поджидать, – сказала она.

Ранее почётный председатель ПСРМ Игорь Додон предостерёг руководство страны от участия в играх на стороне Запада против России.

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