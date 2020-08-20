Правительство утвердит план действий по восстановлению сектора семеноводства (ВИДЕО)

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Премьер-министр Ион Кику посетил сегодня Бельцкий научно-исследовательский институт полевых культур «Селекция». На встрече присутствовали министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу, представители других институтов этой области и местные производители. Обсуждения были сосредоточены на выявлении проблем, препятствующих развитию семеноводческой отрасли, и конкретных решений в этом направлении.

В настоящее время отечественный сектор семеноводства находится в состоянии стагнации и не может конкурировать с крупными иностранными производителями. В области исследований-инноваций ситуация аналогичная. Ион Кику упомянул, что это сектор с огромным потенциалом для нашей страны как с экономической точки зрения, так и с точки зрения решения проблем засухи, с которой сталкивается сельское хозяйство.

– Наши сорта, молдавские гибриды, всё, что предлагает молдавская наука, гораздо более устойчивы, более приспособлены, прежде всего, к суровым и засушливым условиям. Мы говорим здесь о кукурузе, пшенице и подсолнечнике, а также о виноградарстве и садоводстве. Если мы хотим обеспечить засухоустойчивое сельское хозяйство и экономический эффект, мы должны активизировать эту отрасль, – подчеркнул премьер.

Глава кабмина уточнил, что правительство одобрит ряд инициатив по продвижению отечественных семян на внутренний рынок. Будет разработан новый государственный подход к субсидированию сельского хозяйства, который также будет включать производство семенного материала.

– Со следующего года субсидии в сельском хозяйстве будут предлагаться только тем, кто соблюдает севооборот, и это будет главным условием. В последние 10-15 лет мы издевались над нашими почвами. Речь не просто о засухе, а о неуважении к предыдущим культурам, севообороту, и это проблема, которая привела к результатам этого года, – подчеркнул Кику.

В течение двух недель правительство утвердит план действий, основным элементом которого станет финансовое поощрение соблюдения севооборота, стимулирование закупок качественных местных семян, а также совершенствование правовой базы. Ион Кику попросил Минсельхоз включить в проект инициативы, предложенные представителями на местах.

На данный момент местный рынок семян овощной отрасли зависим на 97% от импорта, кукурузы – на 60%, подсолнечника – на 70%, площади сахарной свеклы и рапса засеяны полностью импортным семенным материалом. В садоводстве производится около 12 миллионов штук местного посадочного материала и около 2 миллионов – импортируется.

В то же время премьер-министр попросил специалистов Агентства публичной собственности вместе с юристами изучить решения по возвращению исследовательских земель в управление экспериментально-технологических станций, находящихся в процессе неплатежеспособности. На следующей неделе состоится встреча по этому поводу.

Директор Агентства публичной собственности упомянул, что технологически-экспериментальные станции в Бельцах, Кодру, Максимовке и Пашканах находятся в процессе банкротства и подверглись незаконной экспроприации земельных участков. Ион Кику попросил созвать встречу со специалистами агентства в Министерстве юстиции, чтобы изучить текущую ситуацию, пишет moldpres.md.

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