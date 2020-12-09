Правительство утвердило Регламент полетов гражданских и государственных воздушных судов

Правительство утвердило Регламент полетов гражданских и государственных воздушных судов

Правительство утвердило сегодня Регламент разрешения полетов и использования национального воздушного пространства гражданскими и государственными самолетами. 

Документ устанавливает порядок разрешения полетов в национальном воздушном пространстве, а также условия, при которых взлет и посадка гражданских воздушных судов могут осуществляться с/на суше, кроме аэродромов. Положения документа распространяются на: всех физических и юридических лиц, которые выполняют воздушные операции с гражданскими или государственными воздушными судами в национальном воздушном пространстве, независимо от национальной или государственной принадлежности, от категорий используемых воздушных судов и их статуса регистрации/идентификации; землевладельцев и/или администраторов взлета/посадки легких и сверхлегких самолетов.

Регламент вступит в силу через шесть месяцев со дня его опубликования. До этого Управление гражданской авиации, Министерство обороны и уполномоченный поставщик аэронавигационного обслуживания должны обеспечить публикацию информации, предусмотренной в утвержденном документе.

Контроль за исполнением этого решения возложен на Министерство экономики и инфраструктуры, пишет moldpres.md.

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