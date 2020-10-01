Правительство утвердило проект поправок к Конституции РМ (ВИДЕО)

Правительство утвердило проект поправок к Конституции РМ (ВИДЕО)

Они касаются реформы юстиции и Высшего совета магистратуры. 

Как отметил глава кабмина Ион Кику, министр юстиции Фадей Нагачевский несколько дней находился в Страсбурге, где обсудил с представителями Совета Европы предлагаемые изменения.

Этот проект учитывает мнение Конституционного суда и был одобрен Венецианской комиссией. Эти поправки нужны для снижения уровня вмешательства политического фактора в систему правосудия, – заявил Кику.

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