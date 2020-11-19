Правительство утвердило порядок исчисления пенсии по потере кормильца

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Кабинет министров утвердил изменения в постановление правительства о порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и пособий военнослужащим и лицам начальствующего и рядового составов органов внутренних дел, сотрудникам Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией и работникам пенитенциарной системы.

Как сообщили в Управлении правительства по связям с прессой и протоколу, цель проекта – урегулировать порядок исчисления пенсии в случае потери кормильца. Так, проект устанавливает пенсию семьям военнослужащих, государственных служащих с особым статусом, погибших при исполнении служебных обязанностей в размере 50% от среднемесячного дохода кормильца на каждого недееспособного члена семьи.

Такая же пенсия будет выплачиваться семьям упомянутых выше лиц, погибших не при исполнении служебных обязанностей или от болезни, перенесенной во время несения службы.

В случае потери кормильца семьям пенсионеров из числа военнослужащих и государственных служащих с особым статусом пенсия начисляется в размере 50% от размера пенсии, выплачиваемой умершему пенсионеру.

В связи с этим пенсии, установленные до 1 января 2021 года, будут пересмотрены, и если размер пенсии после перерасчета окажется меньше размера выплаченной пенсии, соответствующим получателям пенсия будет назначена до повторного перерасчета.

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