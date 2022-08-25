Правительство утвердило поправки к Закону «О госбюджете» на 2022 год

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Согласно документу, доходы государственного бюджета на текущий год увеличатся с 52,701 млрд леев до 57,971 млрд леев (+10%), а расходы – с 72,087 млрд леев до 75,216 млрд леев (+4,3%). Дефицит госбюджета уменьшится с 19,386 млрд леев до 17,245 млрд леев (-11%). Его предполагается покрывать за счёт как внешних, так и внутренних источников.

Увеличение поступлений в виде налогов и сборов оценивается примерно в 7,4% (3,534 млрд леев), поступлений от грантов примерно в 53% (1,299 млрд леев), а также поступлений от других доходов примерно на 19,3%.

Наиболее значительный рост зафиксирован в группе «Социальная защита» (+1,758 млрд леев), необходимой для предоставления единой финансовой поддержки получателям всех видов пенсий/ государственных социальных пособий и увеличения пособий в качестве помощи в холодный период года.

Увеличение также предусмотрено для группы «Госуслуги общего назначения» (на 996,7 млн леев), оно будет использовано для управления энергетическим кризисом, кризисом беженцев из Украины и включения ассигнований за предоставление единовременной выплаты по поддержке некоторых сотрудников бюджетных органов/ учреждений. В то же время будут увеличены дорожный фонд и проекты поддержки малых и средних предприятий. Объём ассигнований на капитальные вложения вырастет на 15,2%.

По оценкам, доля государственного долга в ВВП на конец 2022 года не превысит 36,1%, при этом остаток госдолга на 31 декабря 2022 года достигнет 101,069 млрд леев.

Изменение Закона «О государственном бюджете» на 2022 год вызвано обстоятельствами, в которых находится национальная экономика, и было необходимо для смягчения негативного воздействия энергетического кризиса и кризиса беженцев на население, госучреждения и экономических агентов, сообщает moldpres.md.

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